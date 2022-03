Zeugen gesucht : Unbekannte brechen in Kindergarten und Schule in Kiebitzreihe ein

Die Kiminalpolizei in Itzehoe hat den Fall übernommen und bittet Zeugen, sich bei den Ermittlern zu melden.

Kiebitzreihe | Einbrecher haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (14. und 15. März) ihr Unwesen in Kiebitzreihe getrieben. Die Täter hatten in der Schulstraße eine Kindertagesstätte und eine im selben Gebäudekomplex ansässige Grundschule ins Auge gefasst. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht klar. Die Kripo Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen. Das te...

