Polizei ermittelt : Unbekannte brechen in Haus in Raa-Besenbek ein

Als die Anwohner abends nach Hause kamen, bemerkten sie eine Person auf dem Grundstück, die sofort flüchtete. Die Fahndung der Polizei war erfolglos.

Raa-Besenbek | Unbekannte sind am Montag (7. Februar) in ein Einfamilienhaus in Raa-Besenbek eingebrochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Schlüssel und Unterhaltungselektronik entwendet Als die Bewohner des Hauses in der Siethwender Chaussee gegen 19.30 Uhr nach Hause kamen, beobachteten sie eine Person auf dem Grundstück, die dann in Richtung Meisenw...

