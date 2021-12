LKW war kaputt : Umzug des FC Elmshorn von der Wilhelmstraße an den Ramskamp verzögert sich

Am Sonnabend (4. Dezember) fuhren Vizepräsident Uwe Wölm und andere Helfer bereits zahlreiche kleine Utensilien von der bisherigen zur neuen sportlichen Heimat. Regale und Waschmaschinen folgen am Montag (6. Dezember).

Elmshorn | Knapp vier Kilometer sind es vom Sportplatz Wilhelmstraße in das Fortuna-Sportzentrum am Ramskamp. Diese Strecke bewältigten Uwe Wölm, Vizepräsident des FC Elmshorn, und weitere Helfer am Sonnabend (4. Dezember) mehrmals mit dem Auto. „Trainingsutensilien wie Bälle, Hürden, Hütchen sowie Stangen, aber auch zahlreiche Trikotsätze und Regenjacken“, zähl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.