Zeugen gesucht : Altreifen abgelagert: Umweltsünder in Klein Offenseth-Sparrieshoop

Im Schlottweg und in einem Feldweg an der Rosenstraße haben Unbekannte insgesamt etwa sechs bis sieben Kubikmeter Altreifen abgeladen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Avatar_shz von Deborah Dillmann

02. September 2021, 08:11 Uhr

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Dreiste Umweltverschmutzer: In Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) hatten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1. September) an zwei Orten – sowohl im Schlottweg als auch in einem von der Rosenstraße abgehenden Feldweg – große Mengen Altreifen abgelagert. Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr untersucht den Fall und bittet um Zeugenhinweise. Das teilte Polizeipressesprecher Lars Brockmann mit.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Nach erster Einschätzung der Beamten handelt es sich um sechs bis sieben Kubikmeter Altreifen, die nach Auffassung der Ermittler bereits jahrelangen Witterungseinflüssen ausgesetzt waren.

Zeugen gesucht

Die Beamten des Ermittlungsdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn bitten um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter (04121) 40920.