Elmshorn : Asbesthaltige Platten an der Berliner Straße entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Umweltsünder lehnten 17 Platten des alten Baumaterials an eine Hauswand. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

12. April 2021, 11:27 Uhr

Elmshorn | Ein Stapel Wellblechplatten wurde am Freitag (9. April) auf einem Parkplatz des ehemaligen Sky-Marktes in der Berliner Straße von der Polizei aufgefunden. Unbekannte hatten das alte Baumaterial dort entsorgt. Das Problem: Das Ablegen von Müll ist per se nicht erlaubt, die Platten sind zudem aber auch asbesthaltig und damit gesundheitsgefährdend.

Die Polizei ermittelt

Beamte des Umwelttrupps des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hatten die unerlaubte Ablagerung dort vorgefunden und mit den Ermittlungen begonnen. Nach ersten Erkenntnissen seien die Platten einer Hauswand im Zeitraum zwischen Dienstag (6. April) 12 Uhr und Donnerstag (8. April) 15 Uhr abgelegt worden. Konkret handelt es sich um 17 zum Teil beschädigte Wellzementplatten in der Größe von ein mal zwei Metern.

Der Umwelttrupp hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubtem Abfall. Die Beamten bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Frage interessiert die Ermittler

Interessant sei laut Polizei vor allem die Frage, wo ein Schuppen, eine Scheune, oder ähnliches abgerissen wurde, wodurch Welldachplatten als Abfall anfielen.

Personen, die Hinweise zur Herkunft der Platten oder zum Verursacher der unerlaubten Ablagerung geben können, werden gebeten, diese an den Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn zu richten. Die Beamten nehmen die Hinweise unter der Rufnummer (04121) 40920 auf.