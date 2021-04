Nach Vorfall in Barmstedt : Umweltsünder entsorgen Farbdosen im Rethfelder Ring in Elmshorn

In Elmshorn wurden – wie auch in Barmstedt – Dosen der Marke Zero illegal entsorgt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

19. April 2021, 15:36 Uhr

Elmshorn | Waren die Umweltsünder ein zweites Mal aktiv, diesmal in Elmshorn? Wie die Polizei am Montag, 19. April, mitteilte, wurden bereits am Freitag. 9. April, im Rethfelder Ring Farbdosen illegal entsorgt. Die Beamten stellten mehrere Kartons mit Lackdosen des Herstellers Zero mit der Bezeichnung „Bautenlack Satina Seidenglanzlack“ sowie „Bautenlack PUR-Lack“ sicher.

Auch in Barmstedt Farbdosen entsorgt

Farbdosen dieser Marke waren bereits am 13. März in Barmstedt und zwar im Mühlenweg festgestellt worden. 33 Dosen waren laut Polizei hinter einen Müllcontainer illegal entsorgt worden.

Die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn suchen jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Umweltsünder geben können. Die Polizei ist telefonisch unter (04121) 40920 zu erreichen.