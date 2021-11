Aufzüge statt Rampe : Umbau des Elmshorner Bahnhofs nimmt Fahrt auf: Das sind die ersten Bausteine

Der ZOB rückt ganz dicht ran an die Gleise. Die Autos müssen vom Holstenplatz weichen. Ärger gibt es auch schon. Denn eine barrierefreie Rampe in die Unterführung an der Königstraße wird es nicht geben.

Elmshorn | ZOB, Parkplätze, Gebäude, Radgaragen, Aufwertung des Umfeldes: Endlich geht die Stadt Elmshorn an den Bahnhof ran. Der bietet seit Jahrzehnten als Visitenkarte der Stadt ein eher heruntergekommenes Bild und steht im schlechten Ruf, Drogendealer und Menschen am Rande der Gesellschaft anzulocken. Viele Menschen fühlen sich am Bahnhof und im Umfeld nicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.