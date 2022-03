Demo für Frieden : Angriff auf Ukraine: Elmshorner gehen erneut gegen Krieg auf die Straße

In Elmshorn soll erneut ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt werden. Daher gibt es diesmal eine Kundgebung und einen Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Elmshorn | In Elmshorn ist am Sonntag (6. März) ab 13 Uhr erneut zu einer Demonstration für Frieden, eine freie Ukraine und ein freies Europa aufgerufen. Das teilt das gerade entstehende Elmshorner Bündnis für Demokratie, bestehend aus Gewerkschaften, Vereinen, Verbänden, Parteien, Kirchen und weiteren Akteuren, mit. Nach der Kundgebung am vergangenen Sonntag (2...

