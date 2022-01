Mehr als 500 Produkte : Elmshorns erster Unverpackt-Laden steht vor Neueröffnung

Schluss mit dem Verpackungsmüll. Das Team vom Simpel-Unverpackt-Laden achtet auf Regionalität und Qualität seiner Produkte. Die Räumlichkeiten einer früheren Arztpraxis wurden komplett umgebaut.

Elmshorn | An diese Idee haben sie ganz fest geglaubt. Corona, die seit zwei Jahren so vieles verändernde Pandemie, konnte das Projekt nur verzögern, aber nie ernsthaft gefährden. Und so sind Barbara Slomka (36), Jannes Meyer (32), Katja Antal (38) und Peter Lüders-Bahlmann am Dienstagnachmittag (18. Januar) weiter eifrig dabei, die nagelneuen Regale mit Ware zu...

