TTC Elmshorn : Ü40-Tanz-Workshop in Klein Nordende

Klein Nordende | Der Tanz-Turnier-Club Elmshorn in Klein Nordende startet mit einem Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene ab 40 Jahren. Die Gruppe trifft sich an sechs Terminen – immer Freitagabend. Los geht's am 8. Oktober. Trainerin Renate Biedermann zeigt den Teilnehmern im Clubheim, Sandweg 62, Standard- und Lateintänze. Eingeladen sind Paare und Singles. ...

