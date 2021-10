„Tru un fast“ in Elmshorn : Plattdeutsche Musik mit Einflüssen aus Bredstedt, Horst und Kollmar

Evergreens, Volkslieder und Eigenkompositionen stehen am 5. November beim Elmshorner Heimatverein auf dem Programm.

Elmshorn | „Musik in de Kark“ organisiert der Elmshorner Heimatverein Tru un fast am Freitag, 5. November, in der Nikolai-Kirche am Alten Markt. Die Folksängerin Inge Lorenzen aus dem nordfriesischen Bredstedt wird zur Gitarre plattdeutsche Lieder und Balladen vortragen. Kirchenmusiker Stefan Haack aus Kollmar und Heimatverbands-Vorstand Herbert Frauen aus Horst...

