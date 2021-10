Fußball-Bezirksliga : Trotz langer Unterzahl: FC Elmshorn schlägt Blau-Weiß 96 Schenefeld

Obwohl Emmanuel Kwakye noch vor der Pause die Gelb-Rote Karte bekam, sah Daniel Witt als Sportlicher Leiter des FCE am Freitag (15. Oktober) einen verdienten 2:0-Sieg.

Elmshorn | Problematisch war am frühen Freitagabend die Anreise zum Spiel der Bezirksliga-Fußballer des FC Elmshorn gegen Blau-Weiß 96 Schenefeld für Schiedsrichter Thomas Hübner (Kickers Halstenbek). Weil sein Auto länger in der Werkstatt bleiben musste, fuhr ihn der Vater seiner Freundin aus Marmstorf im Bezirk Harburg, wo der 41-Jährige seit Mai lebt, an die ...

