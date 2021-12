Trickdiebe in Horst : Dreistes Gaunerpärchen: 77-Jährige am Geldautomat abgelenkt und bestohlen

Sie gaben sich als Vater und Tochter aus und brachten eine Horsterin um ihr Geld. Die merkte erst zu Hause, dass sie Opfer eines Diebstahls geworden war.

Horst | Ein dreistes Gaunerpärchen hat in Horst zugeschlagen und eine 77 Jahre alte Horsterin um ihr Geld gebracht. Laut Polizei holte sich die Seniorin am Donnerstag (9. Dezember) vom Automaten ihrer Hausbank an der Elmshorner Straße in Horst Bargeld, einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Scheine tat sie in ihre Geldbörse. Erst abgelenkt, dann bestohl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.