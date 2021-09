Trotz massiver Nestentnahmen : Trendumkehr: Jetzt sogar noch mehr Krähen in Elmshorn

Nach ersten Erfolgen ist ein Rückschlag zu verzeichnen. Durch die Vergrämung werden Kolonien verdrängt und siedeln sich an anderen Standorten an. Auch in der Innenstadt sind die Tiere zurückgekehrt.

Elmshorn | Es gibt so einige Plätze in Elmshorn, die haben sich die Krähen in dieser Stadt erobert. Da kann der Mensch nur noch kapitulieren. In dem kleinen Park hinter dem Rathaus an der Schulstraße musste eine Sitzbank abgebaut werden. Denn für ein kurzes Rasten, eine Kaffeepause oder ein nettes Gespräch taugte diese Bank nicht mehr. Sie war über und über mit ...

