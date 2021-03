Seestermühe : Tote Nonnengans am Krückausperrwerk: Nächster Geflügelpest-Fall im Kreis Pinneberg

In den vergangenen Wochen und Monaten waren immer wieder verendete Tiere im Bereich der Elbe gefunden worden.

Seestermühe | Im Kreis Pinneberg gibt es den nächsten Fall der Geflügelpest: Wie Kreissprecherin Silke Linne am Dienstag (2. März) mitteilte, sei bei einer toten Nonnengans das Influenzavirus des Subtyps H5N8 nachgewiesen worden. Das Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Instituts habe den entsprechenden Nachweis erbracht. Der Wildvogel war am Krückausperrwerk in Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.