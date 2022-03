Bisher keine Anklage : Tödliche Messertat in Elmshorn: Familie des Opfers kämpft um Prozess

Nach Informationen von shz.de hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe das Verfahren eingestellt. Die Eltern des Opfers haben dagegen Beschwerde beim Generalstaatsanwalt in Schleswig eingelegt.

Elmshorn | Die Eltern haben ihren Sohn verloren. Die Ehefrau ihren Mann. Das Kind seinen Vater. Am 14. August 2021 wird ein 36 Jahre alter Mann in Elmshorn erstochen. Um 6 Uhr morgens. In dem kleinen Durchgang von der Holstenstraße in Richtung Holstenplatz. Zugestochen hat ein 19-Jähriger, mit einem Messer. Vor Gericht wird sich der Elmshorner – Stand jetzt –...

