Zuhause gesucht : Tierheim Elmshorn: Samba muss sich ans Gassigehen noch gewöhnen

Mein Name lautet Samba, ich bin am 10. Mai 2019 geboren. Ich bin eine Altdeutsche Schäferhündin und über die Ordnungsbehörde mit anderen Schäferhunden ins Tierheim gekommen. Zu meiner genauen Vorgeschichte könnt ihr gerne die Tierpfleger fragen. Sie werden euch noch ein paar Sachen zu mich erzählen können.

Aber jetzt zu mir!

Ich findet euch Menschen echt toll. Meistens jedenfalls. Bei dem ein oder anderen brauche ich nämlich fünf Minuten, um etwas Mut zu fassen. Ich war ziemlich verwundert, als mir hier gesagt wurde, man könne an einer Leine nach draußen gehen. Einfach so. Und was mich noch mehr überrascht hat, waren all die neuen Dinge, die es da draußen zu sehen gibt.

Ich muss ja gestehen, so ganz habe ich mich noch nicht daran gewöhnt. Auf unseren Gassirunden werde ich doch manchmal nervös. Ich suche Menschen, die schon Hundeerfahrung habe und mir helfen, gemeinsam an meinen Problemchen zu arbeiten.

Mit anderen Hunden habe ich meist keine Probleme. Nur ganz wenige finde ich gruselig.

Ihr möchtet mehr über mich erfahren? Meldet euch im Tierheim Elmshorn an der Justus-von-Liebig-Straße 1 unter Telefon (04121) 84921 oder per Mail an info@tierheim-elmshorn.de.