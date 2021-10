Zuhause gesucht : Tierheim Elmshorn: Kaninchen „Remmler“ wünscht sich eine Dame

Guten Tag, mein Name lautet „Remmler“, ich bin ein adulter kastrierter Zwergwidderbock und auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

Wie ich überhaupt ins Tierheim gekommen bin? Ich bin zusammen mit zwei weiteren Böcken auf einer Wiese ausgesetzt worden. Was haben wir uns gefreut als dort Männer in Uniformen angekommen sind, diese telefonierten und markierten unsere Wiese. Nach einer kurzen Zeit fuhr ein weiteres Auto auf uns zu und aus dem stiegen dann endlich die Tierpflegerinnen aus dem Tierheim.

Sie hatten Karotten und Kisten dabei, einer von uns lief sofort auf die Damen zu uns wurde in eine trockene Box gesetzt. Es hat an dem Tag wie aus Eimern geschüttet, wir waren bis auf die Knochen nass. Da wir drei alle nicht vor hatten wirklich vor den Damen des Tierheimes wegzulaufen packten sie uns in trockene Handtücher und fuhren mit uns ins Tierheim.

Dort angekommen musste ich eine Menge Fell lassen. Leider war meine vorherige Haltung nicht artgerecht und so befanden sich Unmengen Kot darin und hinderten mich daran mich frei zu bewegen.

Okay, nun zum schönen Teil: meinem neuen Zuhause. Ich würde mich sehr freuen, wenn eine Kaninchendame mich bei sich aufnimmt und den Rest unseres Lebens zusammen verbringen möchte. Mein Traum ist es in einem Zimmer/Gehege zu leben, in dem es viel Platz zum Toben, Laufen, Buddeln und so weiter gibt. Ich bin recht aufgeschlossen und lasse mich auch gerne hin und wieder hinter den Ohren kraulen.

Bei Euch ist noch ein Platz für mich? Oh, super! Meldet Euch im Tierheim Elmshorn in der Justus-von-Liebig-Straße 1, unter info@tierheim-elmshorn.de oder der Telefonnummer (04121) 84921. Ich freue mich auf Euch.