Zuhause gesucht : Tierheim Elmshorn: „Mira“ ist am liebsten immer mittendrin

Guten Tag, mein Name lautet „Mira“. Ich bin eine kastrierte Mini Australian Sheperd Hündin und am 8. Februar 2011 geboren. Ich bin als Abgabehund ins Tierheim gekommen, meine Menschen konnten sich nicht mehr um mich kümmern. Mit der Tierheimsituation komme ich nur sehr bedingt zurecht und würde mich freuen schnell ein neues Zuhause zu finden.

Ich liebe meine Menschen und bin am liebsten immer mit dabei. Alleine bleiben finde ich nicht so toll. Andere Hunde? Mmmh... ok ich kann sie ertragen, aber ein Zuhause oder meine Menschen mit ihnen teilen, möchte ich nicht. Kinder wiederum finde ich super. Ich gehe gerne spazieren und machen eigentlich alles gerne mit meinen Menschen zusammen. Ich bin zwar schon etwas älter, habe aber immer noch Hummeln im Hintern.

Ihr möchtet mich kennenlernen und habt Lust mir ein neues Zuhause zu schenken? Meldet euch im Tierheim Elmshorn in der Justus-von-Liebig-Straße 1, unter info@tierheim-elmshorn.de oder der Telefonnummer (0 41 21) 8 49 21.