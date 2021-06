Zuhause gesucht : Tierheim Elmshorn: Lex muss nochmal die Schulbank drücken

Moin, mein Name ist „Lex“. Ich wurde am 29. März 2021 geboren und ich bin ein Altdeutscher Schäferhund-Mischling. Ich bin als Abgabehund ins Tierheim gekommen. Leider gab es zwischen mir und meinen Menschen immer wieder Missverständnisse und Kommunikationsfehler. Ich fühlte mich unverstanden und war einfach nur noch frustriert. Meine Menschen waren mein Ventil um meinen Frust abzulassen.

Okay, ich hätte natürlich auch netter reagieren und über Fehler hinwegsehen können, das fällt mir aber wirklich schwer. Ich gebe es ja zu, ich bin schnell aus der Ruhe zu bringen und weiß dann manchmal einfach nicht, wohin mit mir.

Meine neuen Menschen sollen Hundeerfahrung haben und in der Lage sein mich lesen zu können, auch wenn ich mich mal nicht so genau auszudrücken vermag. Kinder dürfen nicht in meinem neuen Zuhause sein. Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie. Ich fahre gut im Auto mit und kann auch mal für ein paar Stunden alleine bleiben.