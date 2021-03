Tierheim Elmshorn : Zuhause gesucht: Kater Frank braucht Zeit und Ruhe für neue Bekanntschaften

Guten Tag, ich musste mich zwar etwas überwinden, aber jetzt möchte ich mich Euch gerne vorstellen. Ich bin Frank, etwa zwei Jahre alt und ein kastrierter Kater. Mein „Tierheimaufenthalt“ hat mir vermutlich den Pelz gerettet.



Ich hatte mich einer Gruppe verwilderter Katzen angeschlossen, die sich immer an einer Futterstelle treffen. Aufgrund eines extremen Flohbefalls/Allergie hatte ich kaum noch Fell. Ich hatte Schnupfen und im Allgemeinen war es bei den Temperaturen im Januar nicht wirklich angenehm für mich draußen zu sein. Ich fiel schnell auf und wurde eingefangen.

Ich gebe ja zu, im ersten Moment habe ich die Menschen verflucht, da ich nicht wirklich verstanden habe was um mich herum passiert. Mittlerweile habe ich wieder ein prächtiges Fell und bin bereit für ein neues Zuhause.

Aber: Ich bin noch immer recht unsicher in der Gegenwart von Euch Menschen und muss Euch mit Ruhe und Zeit kennenlernen. Kinder sind nichts für mich. Auch wünsche ich mir einen netten schon vorhandenen Kater in meinem Alter, an dem ich mich orientieren kann.

Ihr möchtet mich kennenlernen? Meldet euch im Tierheim Elmshorn in der Justus-von-Liebig-Straße 1, unter info@tierheim-elmshorn.de oder der Telefonnummer (04121) 84921.