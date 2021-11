Zuhause gesucht : Tierheim Elmshorn: Kaninchenbock „Kranwinkel“ möchte bei einer Dame einziehen

Guten Tag, mein Name lautet „Kranwinkel“ und ich bin ein kastrierter Kaninchen-Bock. Zusammen mit „Behrens“ und „Remmler“ bin ich auf einer Koppel ausgesetzt worden. Dort wurden wir zum Glück von Passanten gesehen und die haben Alarm geschlagen. Die Polizei verständigte das Tierheim Elmshorn und die Mitarbeiterinnen sammelten uns ein. Wir waren heilfroh endlich aus dem Sauwetter herauszukommen, denn es hat geschüttet wie aus Eimern.



„Behrens“ hat bereits ein Zuhause gefunden und auch „Remmler“ hat feste Interessenten und wird bald in sein neues Zuhause ziehen. Nun suche auch ich eine endgültige Unterkunft. Wichtig wäre mir dabei die Gesellschaft einer Kaninchendame und viel Platz.

Weil ich noch ein paar kahle Stellen habe und deshalb in einem beheizten Raum sitze, kann ich momentan noch nicht in eine Außenhaltung umziehen. Bevor jetzt aber jemand Angst bekommt: Meine kahlen Stellen wurden nicht durch etwas Krankhaftes ausgelöst, nein, es sind alte Bisswunden und das Fell an diesen Stellen ist noch nicht wieder ganz zurück.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr Euch im Tierheim Elmshorn in der Justus-von-Liebig-Straße 1, unter info@tierheim-elmshorn.de oder der Telefonnummer (04121) 84921 meldet.