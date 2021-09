Zuhause gesucht : Tierheim Elmshorn: 13-jährige „Jessy“ möchte immer mittendrin sein

Guten Tag, mein Name lautet Jessy, ich bin 13 Jahre alt, vermutlich ein Terrier-Mischling und auf der Suche nach einem Zuhause. Ihr wollt bestimmt wissen, wie ich ins Tierheim gekommen bin. Ja, wir waren gerade draußen unterwegs als es meinem Menschen plötzlich nicht mehr gut ging. Dann ging alles ganz schnell. Ich wurde von Polizeibeamten mitgenommen und bin danach ins Tierheim gebracht worden.

Hier bin ich nun fast seit 4 Monate. Jetzt hat sich leider ergeben, dass mein Mensch sich auch in Zukunft nicht mehr um mich kümmern kann. Nun möchte ich meine restliche Lebenszeit aber nicht im Tierheim verbringen und suche auf diesem Weg ein neues Zuhause.

Mit anderen Hunden komm ich in der Regel klar, find es aber störend, wenn die mir die ganze Zeit auf die Pelle rücken. In meinem neuen Zuhause sollte es etwas ruhiger zugehen und wenn es Kinder gibt, sollten sie schon etwas älter sein. Am liebsten bin ich immer mit dabei und fahre auch problemlos im Auto mit.

Ihr habt ein Plätzchen für mich? Super, meldet euch im Tierheim Elmshorn in der Justus-von-Liebig-Straße 1, unter info@tierheim-elmshorn.de oder der Telefonnummer (04121) 84921.