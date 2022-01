Elmshorner Dittchenbühne : Theaterkurse: So lernen die Mädchen und Jungen zu schauspielern

Die Theaterkurse für Kinder und Jugendliche der Elmshorner Dittchenbühne gehen am Montag (31. Januar) wieder an den Start. Die Jungen und Mädchen werden in verschiedenen Disziplinen weitergebildet.

Elmshorn | Mädchen und Jungen die Bühnenerfahrung sammeln möchten und zu kleinen Schauspielern werden möchten, haben ab Montag (31. Januar) in Elmshorn wieder die Gelegenheit. Dann starten die Kinder-Theaterkurse des Mehrgenerationenhauses „Forum Baltikum - Dittchenbühne“ unter dem Namen „DittchenArt“. Weiterbildung in Sprache, Tanz, Gesang und Bewegung Jeweils montags (außer in den Ferien oder an Feiertagen) von 16.30 bis 17.30 Uhr werden die Kinder und Jugendlichen bis zu den Sommerferien in Sprache, Tanz, Gesang und Bewegung weitergebildet. Für die Kurse stehen jeweils die entsprechenden Theaterexperten bereit. Nach den Sommerferien beginnen die Proben für das Weihnachtsmärchen 2022, das dann den gesamten Dezember gespielt wird und den Kurs-Absolventen die Gelegenheiten bietet mitzuspielen. Halina Rohde organisiert die kostenlosen Veranstaltungen gemeinsam Katrin Cibin und Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt. Wer an teilnehmen möchte, kann sich im Büro der Dittchenbühne unter der Telefonnummer (041221) 89710 melden. ...

