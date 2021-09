Im Postopia : The Moneybrothers lösen sich auf: Abschiedskonzert am 2. Oktober

Noch einmal möchte die Band aus Elmshorn vor Publikum spielen. Im Postopia verabschiedet sie sich von ihren Fans und Wegbegleitern.

Elmshorn | Die Elmshorner Band The Moneybrothers löst sich auf. „Zu lang war die Corona-Pause, zu sehr haben sich die persönlichen Umstände verändert“, teilt sie mit. Ihre Fans und Wegbegleiter bekommen jedoch am Sonnabend, 2. Oktober, noch einmal die Chance, sich von „TMB“ zu verabschieden. Im Postopia in der alten Post an der Berliner Straße werden die alten H...

