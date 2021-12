Tennis-Regionalliga Herren 70 : B-Besetzung des LTC Elmshorn verliert Topspiel beim TC Lütjenburg

Ohne ihre ersten Fünf haben sich die Elmshorner Senioren bei den Plönern gut verkauft. Michael Holz sorgte sogar für Spannung vor den Doppeln.

Elmshorn | Die vielen Ausfälle wogen letztlich doch zu schwer. Die Herren 70 des LTC Elmshorn haben das Spitzenspiel in der Tennis-Regionalliga-Nord-Ost beim TC Lütjenburg mit 2:4 verloren und die Tabellenführung somit an die Kreis Plöner abgeben müssen. Im Duell der beiden Top-Teams reisten die Gäste unter anderem ohne ihre ersten Fünf an. „Mehr war unter den V...

