Tennis-Wintersaison 2021/22 : Glanzvoll und hauchdünn: Herren 65 und 70 des LTC Elmshorn feiern Siege

Das Team von der Kaltenweide lässt dem TC Bramsche in der 70er-Konkurrenz keine Chance. Das Medenspiel ist bereits vor den Doppeln entschieden. Die Herren 65 siegen im Tiebreak.

Elmshorn | Die Tennis-Herren 70 des LTC Elmshorn haben einen perfekten Start in die Hallen-Saison hingelegt. An der heimischen Kaltenweide wurde zum Regionalliga-Auftakt der TC Bramsche mit 6:0 abgefertigt. Topspieler Claus Pedersen kämpft sich zurück Während die an Position drei und vier geführten Michael Holz und Norbert Kirschner leichtes Spiel in ihren...

