Polizei misst in Elmshorn : Temposünder auf der Geschwister-Scholl-Straße: 66 Fahrer erwischt

Über einen Zeitraum von zwei Wochen haben die Beamten immer wieder in der 30er-Zone kontrolliert. Einigen Fahrern drohen nun Verwarn- und Bußgelder. Außerdem müssen vier Raser mit einem Punkt in Flensburg rechnen.

Elmshorn | Die Polizei ist Temposündern in Elmshorn auf der Spur. In den vergangenen zwei Wochen hatten Beamte immer wieder den Verkehr in der Geschwister-Scholl-Straße kontrolliert. Dabei sind ihnen in der Tempo-30-Zone nicht nur Zuschnellfahrer ins Netz gegangen, sondern auch zehn Verstöße gegen die Anschnallpflicht, vier abgelaufene Hauptuntersuchungen und ei...

