Geldbörse gestohlen : Taschendieb schlägt in Horster Supermarkt zu: 150 Euro erbeutet

Das 60 Jahre alte Opfer hat den Diebstahl ihres Geldbeutels erst kurz vor Erreichen der Kasse bemerkt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Horst | Schon wieder Taschendiebstahl im Supermarkt: In Horst hat ein Unbekannter am Donnerstag (20. Januar) auf diese Weise 150 Euro erbeutet. Das Opfer hat erst an der Kasse festgestellt, dass ihr Portemonnaie weg war. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Das teilte Polizeipressesprecherin Merle Neufeld am Freitag (21. Januar) mit. Kundin war eigentlich...

