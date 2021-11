Taekwondo : Alexander Stein von Rot-Weiß Kiebitzreihe triumphiert beim Sachsen-Anhalt-Cup

Der Kleinste war der Größte aus dem zwölfköpfigen Team von Trainerin Denise Liedtke. Auch Juliana Proelß und Mia Nickels holten in Halle an der Saale eine Medaille.

Kiebitzreihe | Kiebitzreihe Weihnachten kommt näher und im Taekwondo „neigt sich die Saison dem Ende zu“, wie Denise Liedtke, Trainerin von Rot-Weiß Kiebitzreihe, es ausdrückte. Am vergangenen Wochenende nahm sie mit 13 Aktiven des Taekwondo-Verbandes Schleswig-Holstein in Halle an der Saale am „Internationalen Sachsen-Anhalt-Cup“, dem letzten „Final X Turnier“ des ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.