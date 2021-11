Taekwondo : Elmshorner Tom Lüdders startet bei Europameisterschaft in Portugal

Bei den „15. European Poomsae Championships“ in Seixal zählt der 14-Jährige im Paarlauf an der Seite von Tuong-Vi Hannah Do zu den Favoriten auf eine Medaille.

Elmshorn | Groß ist der zeitliche Aufwand, den Denise Liedtke betreibt. „Rund 25.000 Kilometer“ legt sie dem eigenen Bekunden nach jährlich mit ihrem Auto zurück. Da die Schule, an der sie hauptberuflich arbeitet, nur zwei Kilometer von ihrem Zuhause entfernt ist, ist es naheliegend, dass sie den größten Teil der Fahrtwege als Taekwondo-Trainerin von Rot-Weiß Ki...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.