Sturmflut 1962 : Claus Dölling rückte mit dem Trecker zur Deichrettung an der Krückau aus

Der Landwirt Claus Dölling aus Raa-Besenbek hat während der dramatischen Tage im Februar 1962 an der Krückau ausgeholfen.

Raa-Besenbek | Die Stöpe am Sandberg in Elmshorn hat Claus Dölling auch gesehen. Geborsten vom Druck der Krückauflut, die auf mehr als 5 Meter über NN angeschwollen war. Das Stöpenhaus war von den Wassermassen unterspült worden und konnte keinen Widerstand mehr leisten. Wichtiger für den damals knapp 20 Jahre jungen Landwirt aus Raa-Besenbek aber war am Sonnabend...

