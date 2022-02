Sturmflut 1962 : „Elise“-Kapitän aus Elmshorn: Wenn der Frachter aus dem Hafen gespült wird

Der ehemalige Kapitän Günter Holtz saß zu Hause und zählte die Kanonenschüsse, die als Hochwasserwarnung abgefeuert wurden. Währenddessen machte sich sein Getreidefrachter selbstständig.

Elmshorn | Die Krückau, die ist Günter Holtz in seinem Arbeitsleben wohl an die 3500 Mal hoch und runter gefahren. 33 Jahre hat er für das Elmshorner Unternehmen Peter Kölln gearbeitet, zuletzt als Kapitän auf der „Klostersande“ das Getreide nach Elmshorn gebracht. Am 16. Februar 1962 ist er mit der „Elise“ in den Elmshorner Hafen gekommen. Das weiß er noch wie ...

