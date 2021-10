Elmshorn : Streit mit Türsteher: Wieder Polizeieinsatz vor Diskothek Duplex

Anrufer alarmierten die Polizei, weil sich eine Massenschlägerei mit bis zu 50 Personen abzeichnete. Das bestätigte sich vor Ort aber nicht.

Elmshorn | Messerstechereien und Schlägereien: Die Elmshorner Diskothek Duplex kommt einfach nicht zur Ruhe. Am Sonntagmorgen (17. Oktober) musste die Polizei um 5.20 Uhr erneut mit einem Großaufgebot in der Kurt-Wagener-Straße anrücken. Gleich mehrere Anrufer hatten laut Polizei von einer drohenden Massenschlägerei berichtet, an der bis zu 50 Personen beteiligt...

