Jobs nach Ungarn verlagern : Autoliv-Mitarbeiter in Elmshorn streiken und verhandeln für Beschäftigungsgarantie

Bis zu 100 Mitarbeiter werden das Unternehmen wohl noch verlassen müssen. Die Gewerkschaft fordert einen Sozialtarifvertrag. Am Warnstreik beteiligten sich 300 Mitarbeiter.

Elmshorn | Die Drehtür der Autolivzentrale an der Otto-Hahn-Straße in Elmshorn kommt am Mittwochmorgen (29. September) gar nicht mehr zum Stehen. Immer mehr Mitarbeiter strömen auf die Straße. Am Ende sind es gut 300, die sich in Richtung Ramskamp aufmachen. Dort sitzen die Verhandlungspartner ab 9 Uhr an einem Tisch. Es geht um gut 100 Jobs bei dem Automobil...

