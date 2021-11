Sterne des Sports : Dritter Platz für den Elmshorner Schachclub beim Landesfinale

Nach ihrem Sieg beim Ortsentscheid belegten die Elmshorner auf Landesebene mit ihrem Projekt „Schach für Schwangere und Frauen in Krankenhäusern“ den geteilten dritten Rang, was ihnen 1000 Euro bescherte.

Elmshorn | Auf den ersten Platz in der Ortswertung der VR Bank in Holstein folgte für den Elmshorner Schachclub nun der dritte Rang beim Landesfinale des Wettbewerbs „Sterne des Sports 2021“. Mit ihrem Projekt „Schach für Schwangere und Frauen in Krankenhäusern“ belegten die Krückaustädter den geteilten dritten Platz zusammen mit dem TSV Mildstedt, was ihnen 1.0...

