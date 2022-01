Steigende Corona-Zahlen : Für und Wider: Verlängert der Hamburger Handball-Verband die Winterpause?

Während die Trainer Matthias Matuch (Männer des Barmstedter MTV) und Dirk Wulff (Damen des Elmshorner HT) für eine spätere Saison-Fortsetzung sind, würde Jörg Klatt als Coach der BMTV-Frauen gerne sofort weiterspielen.

Kreis Pinneberg | Von vielen Mitgliedsvereinen wandten sich in den vergangenen Tagen Verantwortliche an den Hamburger Handball-Verband. Mit der von ihnen kommunizierten Bitte, angesichts der steigenden Corona-Zahlen die Saison 2021/2022 zu unterbrechen beziehungsweise die Winterpause zu verlängern, befasst sich das HHV-Präsidium am Montagabend (10. Januar). Matuch m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.