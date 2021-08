shz-Gartenschule : Stauden: „Phlox“ heißt das Zauberwort für den Garten im Sommer

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Avatar_shz von Gretje Gehann (Gartencenter Rostock)

14. August 2021, 07:00 Uhr

Elmshorn | Wer sich langanhaltende Blütenpracht für den heimischen Garten wünscht, kommt am „Phlox“ nicht vorbei. Die Staude ist ein wahrer Alleskönner: die verschiedenen Arten blühen vom Frühjahr bis in den Herbst hinein. Es gibt Phloxe in allen erdenklichen Blütenfarben und auch die Höhe der Pflanzen ist sehr unterschiedlich, so dass ein richtiges Farbspektakel im Garten entsteht. Hinzu kommt, dass viele Phloxe stark duften – ganz besonders in den Abendstunden.

„Bright Eyes“ und „Purple Eye“ blühen im Sommer

Jetzt steht der hohe Sommer-Phlox (Phlox paniculata), auch Flammenblume genannt, in voller Blüte und lässt die Gartenbeete in vielen kräftigen Farben erstrahlen. Die Sorte „Bright Eyes“ hat prächtige doldenförmigen Blüten in Rosa mit rotem Auge. Die Blüten sind auch als Schnittblume eine Augenweide. Die Sorte erreicht eine Wuchshöhe von etwa 60 bis 80 Zentimetern. Zudem besticht sie durch einen angenehmen zarten Geruch.

Die Blüten von „Purple Eye“ sind tiefviolett mit einem dunklen Auge. Die Blüten stehen auf standfesten Stängeln und knicken deshalb auch bei Regen und Wind nicht um. Die Sorte wird bis zu 80 Zentimeter hoch.

Sommerphloxe lieben sonnige oder halbschattige Standorte und einen guten durchlässigen Boden, fast alle Sorten verströmen einen angenehmen Honigduft.

Pflanzen, düngen und mit anderen Stauden kombinieren

Die Pflanzen wachsen in einem etwas feuchteren Boden besonders gut, da sie nicht so tief wurzeln. Bei Trockenheit sollte deshalb gewässert werden. Düngen können Sie Phlox zum Beispiel mit organischem Gartendünger. Der Rückschnitt der Pflanzen erfolgt dann im Herbst.

Als schöne Kombinationen für den Phlox bieten sich Indianernessel (Monarden), Sonnenhut (Rudbeckien) oder Prachtscharte (Liatris) an. Diese Stauden benötigen alle einen nährstoffreichen, nicht zu trockenen Boden und auch die Blütezeit passt sehr gut zum Sommerphlox.