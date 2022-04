Der Abrissbagger kommt : Bald ist das alte Postgebäude in Elmshorn endgültig Geschichte

Seit März schreitet der Abriss der alten Post voran. Am Mittwoch (13. April) begann der Abriss des großen Hauptgebäudes. Im Mai bekommen die Elmshorner einen ersten Eindruck davon, wie der Buttermarkt mal aussehen wird.

Elmshorn | Ein großes Loch klafft nächste Woche in Elmshorns Stadtmitte. Am Mittwochnachmittag (13. April) begann der Abriss des großen Hauptgebäudes der alten Post. Ein lauter Rumms und jede Menge Staub: Gegen 13 Uhr begann ein Bagger, den großen Riegel an der Berliner Straße abzureißen. Eigentlich war der Sturz schon für den Vormittag geplant, doch ku...

