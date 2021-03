„Ein Herz für die Innenstadt“ : Stadtmarketing Elmshorn mit neuer Kampagne für lokale Geschäfte

Mit der Aktion sollen Kunden zu einem Besuch der City ermuntert werden. Viele Läden sind durch die Krise bedroht.

Elmshorn | Elmshorn wird in der Krise zur Stadt der Herzen. Das Stadtmarketing startet die Kampagne „City Love Elmshorn – Ein Herz für die Innenstadt“ und wendet sich damit an alle Händler in der City. Hintergrund: Auch in Elmshorn sind viele lokale Geschäfte durch die Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht. Die Kampagne soll dazu beitragen, die Kunden in die...

