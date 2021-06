Stadtbücherei Elmshorn : Ferien-Lese-Club packt für junge Leser Überraschungstüten

Kinder und Jugendliche, die ihre freie Zeit gern mit Lesen verbringen, können sich in der Stadtbücherei eine Überraschungstüte für die Ferien abholen. Das Angebot ist kostenlos.

Elmshorn | Der Ferien-Lese-Club der Stadtbücherei ist in Elmshorn eine kleine Tradition. Schon zum 15. Mal findet er dieses Jahr statt. Wie im vergangenen Jahr richtet sich die Aktion an alle Kinder und Jugendlichen von der Grundschule bis zum 13. Jahrgang. Wegen Corona gibt es einige Veränderungen Auch in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders: Es wird...

