Spürhunde überführten Täter : Serien-Einbrecher aus Elmshorn muss ins Gefängnis

Copy-Shop, Zahnarztpraxis und Logopädiepraxis: Fünfmal in nur elf Tagen schlug Bylent B. zu – vor allem in der Elmshorner Innenstadt.

Elmshorn | Bylent B. verlässt Saal 1 des Itzehoer Amtsgerichts wie er ihn betreten hat: in Handschellen. 2 Jahre und 7 Monate Freiheitsstrafe lautet das Urteil. 5 Einbrüche in 11 Tagen gesteht der 44 Jahre alte Elmshorner, soweit er sich überhaupt noch an die Taten erinnern kann. „Ich war ja voll dicht“, sagt der gebürtige Kosovare, der 1995 vor dem Bürgerkrieg ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.