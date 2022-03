Spielplatz-Lärm von Kindern : Gemeinde Horst weist aggressive Anwohner-Beschwerde zurück

Nachdem ein Anwohner des Spielplatzes am Weidenstieg in Horst sich unter anderem über Lärmbelästigung durch Jugendliche beschwerte, kam der Vorschlag für einen Rückbau des Platzes in der Gemeinde auf den Tisch.

Horst | Der Spielplatz am Horster Weidenstieg bleibt erhalten. Über diesen Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung waren sich die Mitglieder des Kulturausschusses während ihrer jüngsten Sitzung einig. En Anwohner hatte den Rückbau des Spielplatzes gefordert. Auch interessant: Anwohner beschwert sich: Wird der Spielplatz am Weidenstieg aufgegeben? ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.