Nach langem Zittern : Wie ein Fleischer einen Dorf-Supermarkt vor dem Tod gerettet hat

Über drei Monate leerten sich die Regale im Nah&Frisch-Markt von Sparrieshoop bei Elmshorn. Jeder sah, dass der Laden stirbt – aber kaum jemand wusste, warum. Ein heimischer Fleischer wollte sich damit nicht abfinden.

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Das große Kühlregal für Wurst, Käse, Butter und Joghurt ist abgeschaltet. In der Tiefkühltruhe liegen nur noch wenige Fertiggerichte und in den Regalen ein paar Packungen Reis, Pasta und Getränke sowie 17 Dosen Waldpilzsuppe. Ein Supermarkt stirbt und das Dorf ist zum Zuschauen verdammt. Was sich in der kleinen Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop be...

