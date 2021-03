Pflege der Gemeindewebsite : Sommerland schreibt Stelle für Digitale Berichterstattung aus

Die Gemeinde soll digitaler werden und hat für die geringfügige Beschäftigung 7100 Euro in den Haushalt eingeplant.

Sommerland | „Die Verbreitung von Informationen hat sich gewandelt. Papier ist out. Vieles kommt aus den elektronischen Medien. Wir sollten uns auch als Gemeinde dort besser präsentieren. Mitteilungen und Berichte können dort schneller veröffentlicht werden“, sagt Bürgermeister Jürgen Schlüter. Um dies in die Tat umzusetzen, soll jetzt in Sommerland eine Stelle fü...

