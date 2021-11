Für Katzen und Hunde : Sommerländer Tierschutzverein bittet um Futterspenden

Der Verein Perelka unterstützt Tierheime in Polen. Bis kurz vor Weihnachten werben sie für Futterspenden im Zuge eines Spenden-Marathons.

Sommerland | Der Sommerländer Tierschutzverein Perelka nimmt in diesem Jahr am Spenden-Marathon für Tiere von der Veto Vereinigung teil. Mit der Futterspendenaktion sollen bis zum 23. Dezember insgesamt 50 Tierschutzorganisationen unterstützt werden, die sich für heimatlose Hunden und Katzen einsetzen. „Durch genug Futter haben die vielen Hunde und Katzen in unser...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.