Neue Brunnenanlage : So versorgen die Stadtwerke den Elmshorner Großraum mit Trinkwasser

Rund 200.000 Euro hat die neue Anlage gekostet, die die Versorgung von 65.000 Menschen in Elmshorn und der Umgebung sichert.

Elmshorn | Auf der Verbraucherseite ist die Sache einfach: Wasserhahn aufdrehen, Klospülung betätigen, Waschmaschine einschalten und das Trinkwasser kommt in überwachter Qualität einfach so aus der Leitung. Auf der anderen Seite, bei den Produzenten des wichtigsten Lebensmittels, steckt eine ganze Menge Aufwand in dem Prozess, Grundwasser zu fördern, aufzubereit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.