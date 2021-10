Jürgen Grimm im Gespräch : Tanzen in Klein Nordende: TTC kann nach Corona neue Mitglieder gewinnen

Der Vorsitzende des Tanz-Turnier-Clubs spricht darüber, wie der Verein durch die Pandemie gekommen ist.

Klein Nordende | Fußball, Handball, Turnen – die Sportvereine waren in der Pandemie lange zum Nichtstun verdammt. Viele kämpfen mit Mitgliederschwund und den Sorgen, in eine finanzielle Schieflage zu geraten. Das sah für den Tanz-Turnier-Club-Elmshorn in Klein Nordende nicht anders aus: „Tanzen ist ein absoluter Kontaktsport, mit 1,50 Meter Abstand ist das nicht mögli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.