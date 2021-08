shz-Gartenschule : So geht Teichpflege im Spätsommer und im Herbst

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Tim Krüger (Gartencenter Rostock)

21. August 2021, 07:00 Uhr

Elmshorn | Langsam aber sicher wird es deutlich kühler, die Tage in Schleswig-Holstein werden kürzer und das Leben im sowie am Gartenteich bereitet sich auf den Herbst und Winter vor. Mit der richtigen Teichpflege im Spätsommer und Frühherbst, schaffen Sie ein gesundes Klima für Ihren Teich und seine Bewohner. Die kalten Monate werden deutlich besser überstanden, denn für einen sauberen Start in die neue Saison können Sie in den nächsten Wochen sorgen.

Laub und Schlammablagerungen vermeiden

Überlassen Sie Ihren Wassergarten nicht komplett sich selbst, sondern helfen Sie ihm, gut durch die nächsten Monate zu kommen: Vorbeugend müssen die Pflanzen um den Teich herum gekürzt werden, um eventuelle Fäulnisherde zu verhindern. Entfernen sie altes Laub, abgestorbene Pflanzen, schützen Sie ihn zusätzlich beispielsweise mit einem Laubschutznetz davor, dass neues Laub und andere organische Stoffe den Weg in das Wasser finden.

Innerhalb eines Jahres sammeln sich erstaunliche Mengen an organischem Abfall in Teichen an und bilden nach und nach eine Sauerstoff zehrende Schlammschicht am Grund. Diese Schlammschicht ist eine Gefahrenquelle für die Wasserqualität und für die Tiere im Teich. Besonders dann, wenn durch Eisbildung im Winter kein Gasaustausch mehr stattfinden kann. Abhilfe schafft ein Teichpflegemittel mit Aktiv-Sauerstoffgranulat, denn es entfernt Schlammablagerungen. Auch wichtig: Reinigen und warten Sie die technischen Geräte im Teich, damit diese im nächsten Jahr wieder problemlos eingesetzt werden können.