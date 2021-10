Skifreunde Kölln-Reisiek : Wintersport-Ausfahrten für Januar und Osterferien fast ausgebucht

Erst im Dezember starten die Skifreunde in die neue Saison, doch schon jetzt herrscht großes Interesse. Nach zwei Lockdowns wollen alle Wintersportbegeisterten wieder in den Schnee.

Kölln-Reisiek | Bei den Skifreunden Kölln-Reisiek ist zurzeit Hochbetrieb. Nach der Corona-Zwangspause möchte der Verein wieder in den Schnee. Die Nachfrage nach den Wintersportfahrten sei so groß, dass auf den Schneerundfahrten im Januar und der Jugendfreizeit in Wagrain in den Osterferien nur noch wenige Plätze frei sind, teilt Heike Fiebig mit. Keine Platzprobl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.